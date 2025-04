Havelberg. - So mancher trainiert schon kräftig, hat am Sonntag vielleicht am Elbdeichmaraton in Tangermünde teilgenommen, um fit zu werden für den Hafentriathlon in Havelberg. Dieser findet zum 17. Mal statt. Rund 180 Anmeldungen gibt es bereits für die verschiedenen Strecken. Auch Duathlons sind möglich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.