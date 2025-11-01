Feuerwehren aus dem Elbe-Havel-Land eilen am Sonnabendmorgen nach Klietz. Weshalb solche Übungen wichtig sind und was diese gezeigt hat.

Große Übung der Feuerwehren des Elbe-Havel-Landes am Sonnabendvormittag in Klietz. Auf der Rückseite des Gebäudes kommt die Drehleiter zum Einsatz, um aus dem brennenden Obergeschoss Personen zu retten. Im Dachgeschoss warten Mitglieder der Jugendfeuerwehr auf ihre Rettung.

Klietz. - Um 8.29 Uhr heult am Sonnabendmorgen in Klietz die Sirene. „Feuer im ersten Obergeschoss des Schullandheims“ lesen die Kameraden auf ihren Piepern. 15 Personen befinden sich noch im Haus. Davon werden vier vermisst. Dass keine Alarmstufe angegeben ist, macht den Feuerwehrleuten deutlich, dass es sich um eine Übung handelt.