Übung im Landkreis Stendal Wenn’s brennt im Schullandheim in Klietz
Feuerwehren aus dem Elbe-Havel-Land eilen am Sonnabendmorgen nach Klietz. Weshalb solche Übungen wichtig sind und was diese gezeigt hat.
Aktualisiert: 01.11.2025, 20:47
Klietz. - Um 8.29 Uhr heult am Sonnabendmorgen in Klietz die Sirene. „Feuer im ersten Obergeschoss des Schullandheims“ lesen die Kameraden auf ihren Piepern. 15 Personen befinden sich noch im Haus. Davon werden vier vermisst. Dass keine Alarmstufe angegeben ist, macht den Feuerwehrleuten deutlich, dass es sich um eine Übung handelt.