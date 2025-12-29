Am Güsener Marktplatz soll aus dem ehemaligen Friseur ein Dorfgemeinschaftshaus für den Ort entstehen. Aktuelle Informationen über den Stand des Projektes hat es auf der Sitzung des Hauptausschusses gegeben.

Vom Friseur zum DGH: Wie weit sind die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Güsen?

Der alte Friseur in Güsen wird zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut.

Güsen. - Es tut sich was am alten Friseurgeschäft an Güsens Marktplatz, welches zum neuen Dorfgemeinschaftshaus für die örtlichen Vereine umgebaut werden soll: Das Gelände ist eingezäunt und am Dach sind erste Arbeiten vorgenommen worden.