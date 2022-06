Wenzel & Band spielen in Havelberg ein Konzert für die Stadtkirche

Sie touren mit ihrem neuen Programm durch ganz Deutschland und geben in Havelberg ein besonderes Konzert: Wenzel & Band spielen am 18. Juni für die Stadtkirche.

Wenzel & Band, hier in Salzwedel, spielen am 18. Juni auf dem Klosterhof in Havelberg.

Havelberg - Eines seiner Geschenke, das der langjährige Bürgermeister Bernd Poloski zu seiner Verabschiedung nach 33 Jahren im Amt bekommen hat, möchte er gern mit vielen Menschen teilen. Deshalb lädt er am Sonnabend, 18. Juni, zum Konzert mit Wenzel & Band ein. Das hatten ihm der Musiker Hans-Eckardt Wenzel und der Schriftsteller Christoph Hein geschenkt.

In der wundervollen Kulisse des Klosterhofes am Havelberger Dom sind die Musiker ab 19 Uhr zu erleben. Es ist ein Benefizkonzert zu Gunsten der weiteren Sanierung der Havelberger Stadtkirche. Karten zum Preis von zehn Euro sind in der Touristinformation erhältlich. Der Alt-Bürgermeister freut sich auf einen gemütlichen Abend bei guter Musik. In der Pause ist für Getränke gesorgt.

Wenzel & Band haben im vorigen Jahr ihre neue CD „Das Allerschönste noch nicht gesehn“ herausgebracht. Der Titel bedeute, die Zukunft als betörendes Ereignis zu träumen. In den stillen Stunden des Lockdowns experimentierte die Band mit leisen und lauten Tönen, der Sprachlosigkeit zu entkommen. Wenzel ist Autor, Komponist, Musiker, Sänger, Schauspieler und Regisseur. Tourneen führten ihn etwa durch Frankreich, Österreich, Amerika, Nikaragua und Kuba.

Für den Auftritt in der Hansestadt hat der Musiker das „Havelberger Abendlied“ auf Youtube veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=MPbTuWrrTe0