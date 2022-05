Wie aus schmutzigem Wasser in Klietz sauberes für den Trübengraben wird

Das Säubern von Abwasser ist eine Wissenschaft für sich. Diverse Becken, Klärverfahren und Mikroorganismen werden benötigt. Die Volksstimme hat sich in der Kläranlage in Klietz umgeschaut.

Klietz - Außer Toilettenpapier werden zum Beispiel Ohrstäbchen und feuchte Tücher tagtäglich in der Toilette heruntergespült und landen letztlich in der Kläranlage.

„Und das, obwohl die da gar nicht rein gehören“, ärgert sich Erik Heise, Abwassermeister der Stadtwerke Havelberg. Seine Aufgabe ist es, das Wasser wieder aufzubereiten. Zusammen mit Arwid Hermann kümmert er sich um einen reibungslosen Ablauf an der Kläranlage in Klietz.

Doch wie funktioniert so eine Kläranlage? Zunächst einmal gelangt das ganze Schmutzwasser in die Anlage und durchläuft den sogenannten „Rechen“. Das ist ein Filter, der grobe Verunreinigungen wie Plastikteile heraussiebt. In der nächsten Anlage befindet sich der „Sandfang“. Dort wird – wie es der Name schon vermuten lässt – Sand und Fett gefiltert. Der ganze Schmutz sammelt sich hier vollautomatisch in großen Tonnen, in die der Abfall hineingepumpt wird. „So wird das keimbelastete Rechengut hygienisch transportiert“, erklärt Erik Heise.

Mehrere Reinigungsschritte in einem Becken

Anstatt Vor- und Nachklärbecken gibt es in Klietz eine Besonderheit: und zwar ein Becken, das nach dem sequentiellen biologischen Reinigungsverfahren (SBR) funktioniert. Gemeint ist damit, dass alle Reinigungsverfahren in einem Becken ablaufen. Zuallererst wird das Abwasser in das Becken gefüllt und mit Sauerstoff und Bakterien vermischt. Die Mikroorganismen säubern das Abwasser dabei von anorganischen und organischen Verunreinigungen, die sich überwiegend aus Kohlenstoff, Phosphor und Stickstoff zusammensetzen. Sie wandeln zum Beispiel Ammonium, das sonst Gewässer und Böden belasten würde, in Nitrat und anschließend in gasförmigen Stickstoff um. Der ist unschädlich und entweicht anschließend in die Luft. Daher müssen die Kläranlagen-Arbeiter dort eingreifen und auf die genauen Mischverhältnisse achten. „Machen wir das nicht, ist der Anteil der Nitrate und Stickoxide zu hoch und die Grenzwerte werden überschritten. Den Klärprozess überprüft man täglich mit Messungen und Laboranalysen“, erläutert Abwassermeister Heise. Im Anschluss folgt eine Ruhephase, in der sich der Schlamm absetzen kann und vom gereinigten Abwasser getrennt wird.

Dieser Vorgang wiederholt sich viermal, bei dem der Schmutzwasserzufluss aus einem weiteren Becken, das für die Zwischenspeicherung gedacht ist, in das SBR-Becken gelangt. Das geht so lange, bis das Wasser so sauber ist, dass es in den natürlichen Kreislauf geführt werden darf. „Insgesamt dauert so ein Zyklus elf bis zwölf Stunden“, erklärt Arwid Hermann.

Bakterien haben es gern warm

„Warme Temperaturen haben die Bakterien am liebsten, weil sie dann am aktivsten arbeiten. Da das im Winter allerdings schwer umsetzbar ist, behelfen wir uns damit, dass wir etwas mehr Belebtschlamm im Klärbecken arbeiten lassen“, führt der Abwassermeister aus. Je mehr Bakterien sich in dem Klärbecken befinden, desto mehr Sauerstoff werde jedoch benötigt und verbraucht dementsprechend mehr Energie, sagt Erik Heise.

Am Ende dieser Prozedur nimmt das Gerät automatisch eine Wasserprobe, die in einem speziell dafür vorgesehenen Behälter gelagert werden. „So können der Landkreis und der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt LHW jederzeit nachprüfen, in welchem Zustand das Wasser ist“, sagt Erik Heise. Der LHW ist darüber hinaus dafür zuständig, dass das Wasser auch wirklich als unbedenklich für die Natur eingestuft werden kann, ergänzt der Abwassermeister.

Bestimmte Proben werden trotz weitgehend automatisierter Verfahren noch per Hand entnommen, das sei aber die Ausnahme und diene lediglich der Kontrolle, so Heise.

Der übrig gebliebene Schlamm gelangt schlussendlich in ein separates Becken, den Schlammspeicher. Wenn er frei von Schadstoffen ist, kann er landwirtschaftlich, beispielsweise als Dünger, genutzt werden.

Arbeitstag in einer Kläranlage

Für gewöhnlich sieht ein Arbeitstag der beiden Angestellten der Stadtwerke in der 2018 eröffneten Anlage so aus: Am Morgen wandert der erste Blick auf den Monitor des Computers. Dort erkennen die Stadtwerke-Arbeiter anhand verschiedener Parameter sofort, ob alles in Ordnung ist oder etwas nicht stimmt. Bei dringenden Fehlermeldungen erhalten sie eine Warnung auf eine App und können das Problem meist sofort beheben.

„Zu unserer täglichen Arbeit gehört auch die Messung und Dokumentation zahlreicher Parameter, wie zum Beispiel ph-Werte und Mengen des Abwassers“, sagt Erik Heise. Täglich sind das Mengen von etwa 100 Kubikmeter Wasser, die in die verschiedenen Becken strömen. Das sind so viel wie 1000 mal zehnminütiges Duschen.

„Das Verfahren in den Kläranlagen anderer Gemeinden der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ist das gleiche, nur die Bauart ist unterschiedlich“, sagt Erik Heise. In Schollene gebe es beispielsweise keinen Sandfang und der Rechen sei kleiner.

Zur Kläranlage in Klietz gehören fünf Pumpenanlagen, die das Wasser in die verschiedenen Becken und danach in den Trübengraben befördern. Trinkwasserqualität hat das Wasser am Ende der Klärung zwar nicht, es sei aber zumindest so gereinigt, dass es dem natürlichen Kreislauf des Wassers wieder zugeführt werden kann, erklärt Arwid Hermann. Im Fall von Klietz ist das der Trübengraben.