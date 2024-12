Landkreis Stendal: Halten Stadträte in Sandau trotz knapper Kasse am Sanierungsplan für das Baudenkmal aus der Barockzeit fest? Gibt es etwas Einzigartiges am Haus?

Sandau. - Genau 310 Jahre ist es her, dass das Richtfest am 18. Dezember 1714 für den Wiederaufbau des Rathauses in Sandau gefeiert wurde. Damals war das Haus in der Stadtmitte 19 Jahre zuvor durch einen Brand zerstört worden. Übrig blieb das Kellergewölbe. Darauf wurde das Rathaus neu errichtet. Und es steht immer noch als eines der ältesten Gebäude der kleinen Stadt an der Elbe im Landkreis Stendal und erinnert daran, dass Brände und Hochwasser Unheil brachten, aber dieses Wahrzeichen von Sandau blieb. Was macht dieses Rathaus so besonders?