Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Gibt der Stadtrat Havelberg den Weg frei für einen Energiepark im Norden der Hansestadt? Diese Frage beantwortet sich in den nächsten Wochen. Am 16. Mai steht der „Grundsatzbeschluss zur Nutzung erneuerbarer Energien durch die Stadtwerke Havelberg GmbH in der Einheitsgemeinde Havelberg und darüber hinaus“ auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Als erster Fachausschuss hat sich der für Ordnung, Umwelt und Tourismus am Dienstagabend mit dem Thema befasst.