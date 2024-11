Windräder in Havelberg: Muss der Wald schon mit rein in den Plan?

Havelberg. - Will die Hansestadt Havelberg künftig bauen, benötigt sie einen neuen Flächennutzungsplan. Denn mit dem rund 30 Jahre alten geht nichts mehr. Der Aufstellungsbeschluss dafür wird gerade in den Gremien des Stadtrates diskutiert. Knackpunkt ist die Ausweisung von Sondergebieten für erneuerbare Energien. Vor allem geht es dabei um Windräder im Stadtwald. Das nächste Mal in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr im Rathaus.