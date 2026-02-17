Der Winterdienst erfolgt in Havelberg nach Priorität. Wo liegt diese und wie sieht es mit der Streu- und Räumpflicht in Anliegerstraßen aus?

Der Winter lässt nicht locker. Minustemperaturen und immer wieder Schneefälle am Tage und auch in der Nacht. Die Mitarbeiter des Havelberger Bauhofs sind so wie am Dienstag dann schon in den frühen Morgenstunden im Einsatz, so wie hier Dirk Brecht mit dem Schneepflug in der Eigenheimsiedlung „Am Schmokenberg“.

Havelberg. - So viel Winter hat es schon lange nicht mehr gegeben in Havelberg und Umgebung. Kein Wunder, dass sich deshalb die Fragen zum Winterdienst häufen. Einerseits gibt es Kritik, weil irgendwo ein Weg oder eine Straße nicht schneefrei gemacht worden ist. Andererseits fragt sich manch Einwohner in der Stadt und in den Dörfern, welche Pflichten er hat, wenn Schnee auf dem Fußweg vorm Haus liegt oder Eis ein unfallfreies Gehen unmöglich macht.