Völlige Finsternis vom Altbrandsleber Ortsrand zum Kinderheim „Waldhaus“ sorgen seit Jahren gerade in den Herbst- und Wintermonaten oft für Beinahe-Unfälle. Nun startet der Bürgerverein „Zum Kniel“ und der Ortschaftsrat eine neue Initiative für eine Straßenbeleuchtung. Warum die Initiatoren optimistisch sind.

Altbrandsleben - Sie sorgt bei den Einwohnern des Oschersleber Ortsteils immer wieder für Gesprächsstoff: eine nichtexistierende Straßenbeleuchtung auf dem Weg zwischen der Straße Zum Tannenberg und dem Waldhaus, einer sozialpädagogisch-therapeutische Kinder- und Jugendeinrichtung. Besonders im Herbst und Winter liegt dieser Abschnitt ab den frühen Abendstunden bis zum darauffolgenden Morgen im völligen Dunkel.