Wust. - So kompakt haben sich die Wuster mit ihren vielfältigen und zum Teil weltweit bekannten Angeboten wohl noch nie vorgestellt. Auch die frühe Uhrzeit am Dienstagmorgen ist selten für so viel Gewusel im 430-Seelen-Dorf. Ebenso ein Spaziergang mit Alpakas. Für all das gab es einen guten Grund.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.