Die Wegemarke am Frau-Harke-Sagenpfad in Kümmernitz zeigt sich in neuem Glanz. Auskunft über alle Sitzgruppen gibt eine neue Broschüre.

Jonathan und Gabriel Jaschke sowie Lutz und Elke Kadasch haben in Kümmernitz die Frau-Harke-Sitzgruppe mit frischer Farbe versehen.

Kümmernitz. - Zehn Jahre ist es her, dass die Sitzgruppe des Frau-Harke-Sagenpfades in Kümmernitz eingeweiht worden ist. Somit war die Zeit ran, sie mit frischer Farbe zu versehen, dachten sich Anwohner und schritten zur Tat. Sehr zur Freude von Udo Mintus, Ortsbürgermeister in der Havelberger Ortschaft Vehlgast-Kümmernitz, der Jonathan und Gabriel Jaschke sowie Elke und Lutz Kadasch dafür Dankeschön sagt.