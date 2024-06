Für die Klassenstufe 8 hat an der Havelberger Sekundarschule ertmals ein zweiwöchiges Praktikum in Betrieben, Firmen oder Einrichtungen auf dem Plan gestanden.

Jorden Eichblatt an einem Warenregal der Firma Grunwald in Havelberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Drei Wochen vor Beginn der Sommerferien in ein betriebliches Praktikum. Und das auch noch zum ersten Mal in ihrer Schulzeit. Das haben die Mädchen und Jungen aus der Klassenstufe 8 der Havelberger Sekundarschule „Am Weinberg“ ziemlich interessant gefunden. Zwei Wochen lang konnten sie sich darin ausprobieren, in dem gewählten Berufszweig zurecht zu kommen.