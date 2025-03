Im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke hat die Stadt Havelberg Straßenbauarbeiten in der August-Bebel-Straße und Am Eichenwald vorgesehen.

Havelberg. - Die Zeiten, in denen in Havelberg alljährlich zigtausende Euro für Straßen, Wege, Plätze und Denkmalsanierungen geflossen sind, sind lange vorbei. Bis zur Bundesgartenschau in der Havelregion vor zehn Jahren gab es viele Investitionen. Fördergelder machten es möglich.