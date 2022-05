Wuster Projektchor lädt zum Jubiläumskonzert

In der Kirche in Wust wird eifrig gesungen. Das ist unüblich, normalerweise übt der Chor erst ab September. Doch gibt es in diesem Jahr einen guten Grund für die frühzeitigen Proben.

Wust - Zur Goldenen Hochzeit des Ehepaares Hoffmeyer, welche in der Wuster Kirche im Jahre 2012 gefeiert worden war, hatten sich einige Sangesfreudige spontan zusammengetan, um die Feier musikalisch zu begleiten. Was Sabine Stimming, Annett Komorowski, Bärbel Müller, Kathleen Zander, Heidrun Bohlecke und Silke Strumpf damals ablieferten, hörte sich gar nicht mal so schlecht an. Weshalb man in der Runde beschloss, weiterzumachen und auch das Krippenspiel am Heiligen Abend mit Liedern wie „Maria durch den Dornwald ging“ musikalisch zu bereichern.