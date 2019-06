"Kunst im Gartensommer" hat am Pfingstwochenende viel in Havelberg und Umgebung zu bieten.

Das Programm zu Pfingsten Sonnabend, 8. Juni: Gasthaus „Güldene Pfanne“ in Havelberg: Gartengeschichten mit Fontane; 13 und 15 Uhr Kochen; 18 Uhr Buchlesung, Eintritt: 2,50 Euro. Haus der Flüsse Havelberg: Erlebnisführung im Auwald; Treffpunkt ist um 14 Uhr Sonntag, 9. Juni: Orgelsommer in Kamern 14 Uhr Festgottesdienst zur Einweihung der restaurierten, 101 Jahre alten Orgel, anschließend Festprogramm für Jung und Alt Roses Schaugarten öffnet in Kümmernitz: 10 bis 18 Uhr Kunstausstellung, Livemusik und Walking Akts, Eintritt: 2 Euro Frühschoppen im historischen Weinhäuschen „Loge de Vin“ in Havelberg, Kleingartensparte „Am Nußberg“ 13 bis 17 Uhr Weinverkostung, Livemusik, Gartenberatung Montag, 10. Juni: „Ein Harke-Dorf macht Kunst“ in Kamern am See: 11 bis 18 Uhr Alles rund um die Sagenfigur Frau Harke, Holzsymposium, 11 und 15 Uhr Fachvorträge, 16 Uhr Sommerkonzert.

Elb-Havel-Winkel l Am Pfingstwochenende geht es mit „Kunst im Gartensommer“ im Elb-Havel-Winkel weiter. Nach der Eröffnung am vergangenen Wochenende im Bismarck-Park Schönhausen und Konzerten dürfen sich die Besucher nun auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen, das von Gaumenschaus und Gartengeschichten mit Fontane in der Güldenen Pfanne über Frühschoppen im historischen französischen Weinhäuschen in der Hansestadt Havelberg bis zu Hörgenuss beim Orgelsommer in Kamern reicht.

Für Gartenliebhaber eröffnet Familie Rose in Kümmernitz ihren Schaugarten. Am Pfingstsonntag sind Besucher von 10 bis 18 Uhr in dem idyllisch angelegten Garten willkommen. Schon seit Jahren sind Marietta und Hans-Günther Rose aktiv bei den „Offenen Gärten in der Altmark“ dabei. Wer schon einmal zu Besuch war, schwärmt von der Gartenkunst und den leckeren Torten der Gastgeberin. Im Rahmen der bundesweiten Aktion „Rendezvous im Garten“, die zum zweiten Mal auch in Deutschland vom Gartennetz Deutschland zu Pfingsten angeboten wird, dreht sich bei Marietta Rose in diesem Jahr alles um die Kunst. Die Malerin Hannelore Dörfler aus Schleswig-Holstein präsentiert ihre großflächigen Bilder. Doris Deinert aus Friesland zeigt florales Kunsthandwerk und die Walking Acts aus Hannover bereichern den Garten in den Nachmittagsstunden künstlerisch im „Schneckentempo“. Die Gruppe Rainbow Bridge aus dem brandenburgischen Sophiendorf wird zudem mit ihrem musikalischen Beitrag zum Gelingen des Tages beitragen.

Eine Premiere feiert die Seegemeinde Kamern am Pfingstmontag ab 11 Uhr mit der Veranstaltung „Ein-Harke-Dorf macht Kunst“. Es wird sich alles um die Naturgöttin Frau Harke drehen, die einst in den Harke-Bergen Recht über Mensch und Tier sprach. Um 11 Uhr beginnt direkt am Strand des Kamernschen Sees das Holzsymposium. Kettensägenkünstler Steffen Menze aus Schollene wird zusammen mit weiteren Holzbaukünstlern live an besonderen Skulpturen arbeiten.

Wandern durch den Auwald

Zudem werden die Plastiken von Tieren der Frau Harke, die Achtklässler der Sekundarschule in Havelberg mit Caren Pfundt angefertigt haben, gezeigt. Es gibt Wissenswertes rund um die Sagenfigur vom Verein „KulTour Elb-Havel-Winkel“. Dr. Maria von Katte hält ab 11 und ab 15 Uhr einen Vortrag über die Vordemokratische Rechtsprechung am Beispiel von Frau Harke. Den Abschluss bildet das interkulturelle Künstlerkonzert am Strand ab 16 Uhr unter dem Titel „Das kunterbunte und fliegende Karussell“ mit der Martin Rühmann Band und den neuen Nachbarn. In dieser besonders großen Besetzung der Band spielen Menschen aus fremden Ländern mit, die in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt eine neue Heimat gefunden haben.

Auch schon am Sonntag sind Gäste in Kamern willkommen. Zum Orgelsommer ab 14 Uhr mit der Einweihung der restaurierten Orgel wird Landesbischöfin Ilse Junkermann erwartet. Anschließend gibt es ein Festprogramm.

Gemütlich dürfte es am Pfingstsonntag in der Havelberger Kleingartenanlage „Am Nußberg“ werden, wenn sich das aus der Partnerstadt Saumur stammende und zur Buga errichtete Weinhäuschen öffnet. Von 13 bis 17 Uhr wird zur Weinverkostung eingeladen. Für die Musik sorgen Jörg Hanff und Viktoria Kühn.

Zur Familienwanderung mit Informationen rund um den Biber und Austoben auf dem Wasserspielplatz heißt das Haus der Flüsse in Havelberg am Sonnabend um 14 Uhr willkommen.