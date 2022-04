Zuerst in die Havelberger Havel-Apotheke

Havelberg - Die Zeit der kostenlosen Schnelltests ist nun vorbei. Auch im Testzentrum im ehemaligen Havelberger Ratskeller. Ab sofort muss jeder Ungeimpfte, der einen solchen Test benötigt, eine Gebühr dafür entrichten. Allerdings ist „die Bezahlung leider nicht im Testzentrum möglich“, wie Apotheker Gerald Friedl informiert. „Aus dem Grund muss das vorab in der Havel-Apotheke in der Semmelweisstraße erfolgen“, wofür er um Verständnis bittet. Mit dem Bezahlbeleg könne dann das Testangebot im Ratskeller in Anspruch genommen werden. Kostenlos bleiben die Tests weiterhin für Kinder und Jugendliche sowie für Personen, für die aus gesundheitlichen Gründen ein Corona-Impfschutz bislang nicht empfohlen wird.