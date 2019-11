Bei einem Verkehrsunfall an der Auffahrt zur Tangermünder Brücke bei Fischbeck ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Fischbeck l Ein Audi-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend an der Auffahrt zur Tangermünder Brücke schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Golf-Fahrer war gegen 20.30 Uhr von der B 188 kommend nach links auf die B107 in Richtung Schönhausen gefahren. Dabei übersah er den Audi, der die B 107 aus Schönhausen in Richtung Fischbeck befuhr. Im Einmündungsbereich stießen beide Autos zusammen. Der Audi kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Der 27-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer sowie die 65-jährige Beifahrerin im Golf erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in das Krankenhaus nach Stendal. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.