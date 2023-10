Gut 25 Jahre nach ihrer Eröffnung wurde die Töpfergasse in Havelberg zwangsversteigert. Ein geplantes Hotel wurde nie gebaut. Gibt es eine Zukunft für das Areal?

Zwangsversteigerung: Töpfergasse in Havelberg bleibt bei Besitzern

Romantik oder Verfall? Die Töpfergasse in Havelberg bietet verschiedene Ansichten. Sie wartet auf eine neue Chance.

Havelberg. - Wenn von einer Zwangsversteigerung gesprochen wird, gehen die meisten Menschen davon aus, dass eine Person oder Firma pleite ist und Schulden ganz oder teilweise bezahlt werden können, wenn ein Haus oder Gebäude versteigert wird. Mit der Zwangsversteigerung der Töpfergasse in Havelberg, die am Amtsgericht in Stendal stattgefunden hat, verhält sich das anders.