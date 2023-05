Das Radsportmuseum in Kleinmühlingen feiert 75 Jahre Internationale Friedensfahrt. Welche ehemaligen Fahrer waren vor Ort und was wurde den Zuschauern geboten?

Kleinmühlingen - Horst Schäfer hat mal wieder zum Geburtstag eingeladen. Aber nicht er feierte am Donnerstag seinen 75. Geburtstag, sondern die Friedensfahrt. Im und vor dem Randsportmuseum „Course de la Paix“ in Kleinmühlingen feierte man vergangenes Jahr 70 Jahre Friedensfahrt in der DDR, nun wurde das 75-jährige Jubiläum der ersten Fahrt von 1948 als Ganzes zelebriert.