Welsleben. - Die Kinderbekleidungsbörse in Welsleben feierte nach vier Jahren Corona-Zwangspause ein beeindruckendes Comeback und gleichzeitig ihr 21. Jubiläum. In den Räumlichkeiten der Grundschule „Juri Gagarin“ versammelten sich 31 engagierte Verkäufer, um ihre vielfältigen Waren anzubieten. Diese Veranstaltung bot nicht nur eine breite Auswahl an handgefertigter und genähter Kleidung, sondern auch eine Fülle anderer Schätze, die Besucher jeden Alters begeisterten.

Die Stände waren reichhaltig bestückt, darunter befanden sich einzigartige, selbsthergestellte Bekleidungsstücke, wie die von Claudia Rütz aus Magdeburg. Von niedlichen Kopfbedeckungen über kleine Oberteile bis hin zu Hosen. Eltern, die nach einzigartigen und liebevoll gestalteten Stücken für ihre Babys suchten, wurden sicherlich bei ihr fündig. Doch die Börse bot mehr als nur Mode für die Kleinen. Auch Kinder selbst kamen zum Zug und verkauften ihre Schätze, die nun neue Besitzer finden sollten. Neben Bekleidung gab es DVDs, CDs, Bücher, Spiele, Spielzeug, Fahrzeuge und eine breite Auswahl an Spielfiguren. Selbst für die Eltern gab es nützliche Angebote, wie Babyphone und Ratgeber.

Die Beliebtheit wächst

Die Familie Schmerse, bestehend aus Mutter Franzi und ihrem 12-jährigen Sohn Jonathan, präsentierte eine breite Palette von Artikeln. Bücher der beliebten Kinderreihe „Die drei ???“, Comics, Spielfiguren und Schuhe zierten ihren Verkaufsstand. Ein weiterer Stand bot vorweihnachtliche Dekoration und Geschenkartikel, perfekt für die kommende Feiertagssaison.

Die Kinderbekleidungsbörse begann vor 13 Jahren in ihrer ersten Auflage im April und wurde von Anfang an gut angenommen. Die Organisatorin Stephanie Ende erzählte von den Anfängen: „In meiner Schwangerschaft und auch während der Stillzeit habe ich die erste Kleiderbörse organisiert.“ Sie beobachtete, wie die Veranstaltung von Jahr zu Jahr wuchs und an Beliebtheit gewann. Dieses Jahr war die Schule erneut gut besucht, und jeder verfügbare Quadratmeter wurde für die Stände genutzt. Ursprünglich waren nur etwa 20 Anmeldungen geplant, genauso viele, wie in die Aula und den Flur gepasst hätten. Doch es kamen zusätzliche 15 Anmeldungen hinzu, was die geplante Kapazität sprengte. Glücklicherweise konnte Juliane Hamann, leitende Lehrkraft der Schule, helfen und stellte den Verkäufern vier Sozialräume im Erdgeschoss zur Verfügung.

Die Teilnehmer der Kinderbekleidungsbörse kamen nicht nur aus der Region Bördeland, sondern auch aus den umliegenden Orten wie aus Magdeburg, Schönebeck, Calbe, Staßfurt und Hackeborn, was die Veranstaltung zu einer regionalen Attraktion machte.

Franzi und Jonathan Schmerse präsentierten eine große Auswahl an Artikeln. Julien Kadenbach

Die Grundschule Juri Gagarin konnte sich über eine großzügige Spende von etwa 318 Euro freuen. Dieser Betrag setzte sich aus den Standgebühren von 155 Euro der Verkäufer und den Erlösen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen zusammen. Insgesamt wurden 188 Stück Kuchen an die Besucher verkauft. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr aus Welsleben trug ebenfalls zum Erfolg bei und erwirtschaftete mit ihrem süßen Waffelstand und dem Verkauf von Zuckerwatte beeindruckende 118 Euro, welche ihrem Nachwuchs zugutekommen. Zusätzlich waren Spendenboxen für die Christliche Sekundarschule Gnadau aufgestellt, wodurch die 10. Klasse 42 Euro für ihre Segnungsfeier (Jugendweihe) sammeln konnte. Auch die 8. Klasse der Christlichen Schule in Großmühlingen, erhielt großzügige Spenden in Höhe von etwa 38 Euro.

Ausblick auf die Zukunft

Stephanie Ende lobte nicht nur die hohe Teilnehmerzahl, sondern auch die großartige Unterstützung, die nicht nur von den Standbetreibern kam. Die Spendeneinnahmen an diesem Tag verdeutlichen, dass die Kinderbekleidungsbörse ein voller Erfolg war.

Einen Ausblick auf die Zukunft gab Ende ebenfalls. Die Kleiderbörse soll zweimal pro Jahr, im Frühjahr sowie im Herbst, stattfinden. Der nächste Termin ist der 7. April 2024, erneut in der Grundschule in Welsleben. Zudem soll dann ein Teil der Einnahmen auch an die örtliche Kita gehen. Von den diesjährigen Einnahmen sollen hochwertige Bastelmaterialien gekauft und zur Weihnachtszeit Plätzchen gebacken werden.

Sie blickte zufrieden auf die Veranstaltung zurück und äußerte die Hoffnung auf eine erneute Zusammenarbeit mit der Schule. „Ich danke allen, die zum Gelingen dieser Auflage beigetragen haben. Darunter den Verkäufern aber auch der Schule für die Unterstützung. Ein Dank geht auch an den Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt, der die Zuckerwattemaschine kostenlos zur Verfügung gestellt hatte“, sagt Ende. Besonders dankt sie Familie Thäle, die eine neue Kaffeemaschine besorgt hatte, nachdem die alte nach rund einer Stunde Arbeit kaputt gegangen ist.