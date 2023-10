Welsleben - Als Yvonne Albrecht, Sekretärin der Grundschule „Juri Gagarin“ in Welsleben, von Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD) gefragt wurde, was man in der Schule als weiteres Projekt nach der umfassenden Sanierung umsetzen könne, war ihre Wahl schnell getroffen: der Ausbau der Bibliothek. Dass es sich dabei zu diesem Zeitpunkt allerdings um einen nackten Raum samt derer Kisten mit Büchern der alten Bibliothek, die den Wasserschaden bei der Sanierung überlebt hatten, handelte, wusste Yvonne Albrecht jedoch nicht.

Doch dank der zahlreichen Helfer und die von der Gemeinde bereitgestellten Regale sieht dieser Raum jetzt deutlich verändert aus und konnte feierlich als Gemeindebibliothek eröffnet werden. Mit einer großen Schere bewaffnet, durchschnitten Yvonne Albrecht und Juliane Hamann, leitende Lehrkraft der Schule, das Absperrband, sodass sich die Besucher ein Bild von den neuen Räumlichkeiten verschaffen konnten.

Fester Teil des Dorflebens

„Ich war sehr erfreut, dass die Anfrage über die Nutzung des Raumes in der Schule als Bibliothek gekommen ist. Das hat für ein so großes Dorf wie Welsleben noch gefehlt“ blickt Marco Schmoldt auf die anfängliche Planung zurück. Eine Bibliothek gehöre schließlich fest zum Dorfleben dazu, und er zeigte sich positiv gestimmt, dass das Bücherangebot auch genutzt werden. Als Vergleich führte Schmoldt die Eickendorfer Bibliothek an. Dort habe man die Erfahrung gemacht, dass der Zulauf aus allen Altersgruppen komme, so lange es jemanden gibt, der sich um etwas kümmere.

Da das Projekt Juliane Hamann und Yvonne Albrecht sehr am Herzen liege, dürfte es daran zumindest nicht scheitern. „Es war eine tolle Idee von Yvonne Albrecht, die sie mit viel Herzblut umgesetzt hat“, freut sich die leitende Lehrkraft der Grundschule.

Bücherspenden treffen ein

In der Zwischenzeit haben sich die Bücherregale der Bibliothek gut gefüllt. Verantwortlich dafür sind Spenden beim Tag der offenen Tür, der Bibliotheken aus Schönebeck und dem Bördeland sowie vor allem zahlreiche private Spenden. Zudem überreichten viele Gäste zur Einweihung weitere Bücher. So auch Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn (Bürgerinitiative Welsleben), der im Namen des Ortschaftsrates alle bisherigen 46 Hefte der Geschichtsarbeitsgruppe übergab. „Diese könnten beispielsweise für den Sachkundeunterricht genutzt werden.“ Zudem bot er informative Rundgänge im Dorf bei Interesse an bestimmten Themen an.

Eine kleine Lesung durfte bei der Eröffnung natürlich nicht fehlen. Als erster durfte der amtierende Lesekönig, Maximilian Müller aus Eickendorf, der in einem jährlichen Wettbewerb gekrönt wird, sein Lieblingsbuch vorstellen. Die Wahl fiel auf „Die schönsten Fußballgeschichten der Erstleser“, aus dem der passionierte Nachwuchsfußballer eine kleine Geschichte vortrug.

Bücher bringen Freude und Tränen

Als zweiter Leser durfte der Gemeindebürgermeister auf dem bequemen roten Sessel in Front des Publikums Platz nehmen. Marco Schmoldt komme zwar hauptsächlich im Urlaub zum Lesen, ein geeignetes Buch für die Bibliothekseröffnung war allerdings schnell gefunden. Er entschied sich für Susanne Lieders Biographie über die Autorin Astrid Lindgren, von der sich Schmoldt sehr beeindruckt zeigte.

Nach der feierlichen Eröffnung bestaunen die Gäste die gesammelten Werke der neuen Gemeindebibliothek in Welsleben. Louis Hantelmann

Den Stellenwert, den Bücher bei Yvonne Albrecht haben, beschreibt sie wie folgt: „Bücher bringen Freude und Tränen, sie faszinieren, sodass man manche gar nicht weglegen kann. Sie sind ein wichtiger Teil meines Lebens, und das Lesen ist eine meiner großen Leidenschaften.“ Umso erfreuter ist sie, dass die Kinder das Angebot bereits seit Ostern regelmäßig in den Mittagspausen nutzen.

Nach der offiziellen Eröffnung ist die Gemeindebibliothek nun auch für die Bevölkerung zugänglich. Thematisch ist für jeden etwas dabei: Eine Kinderecke mit schönen Geschichten und klassischen Märchen wurde eingerichtet, ebenso eine Abteilung für Erwachsene, die zum Beispiel belletristische Werke, Sach-, Geschichts- und Naturbücher und literarische Klassiker beinhaltet.