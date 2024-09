In einer Ausstellung erfahren die Besucher am 8. September zum Tag des Denkmals alles über die wechselhafte Geschichte der Klötzer Ägidiuskirche.

Pfarrer Ronald Höpner baut gemeinsam mit Vanessa Fröhlich die beiden Infotafeln in der Kirche an.

Klötze. - Echte Fleißarbeit haben die Klötzer Ortschronisten Irmtraut und Ulrich Kipp sowie Bernd Granzow in den zurückliegenden Monaten geleistet. Denn zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag wird es in der Klötzer Ägidiuskirche ab 11 Uhr eine Ausstellung über das Fachwerk-Gotteshaus und seine Pastoren geben. „Die Idee dazu entstand im September 2023 nach der Ausstellung über Klötze in der Sparkasse“, informierte die Rathaus-Mitarbeiterin für Tourismus, Vanessa Fröhlich, gestern bei einem Vor-Ort-Termin. In einer Broschüre haben alle an dem Werk Beteiligten auf 30 Seiten reichlich Informationen über den 1362 erstmals erwähnten Bau zusammengestellt. 1636 brannte die Kirche nieder und zehn Jahre später wurde sie neu errichtet. Allerdings war das Gotteshaus 1759 nach 112 Jahren baufällig und noch im gleichen Jahr begann der Neubau.