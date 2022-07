Alles heller, freundlicher und sogar leiser

Mit 1,5 Millionen Euro ist die Sanierung der Jübarer Grundschule die größte Investion der Verbandsgemeinde 2020/21. Mit dem Ergebnis der pünktlich zum Schuljahresstart abgeschlossenen Arbeiten zeigten sich die VG-Räte beim Rundgang am Mittwoch zufrieden.

Hell und freundlich präsentierte sich auch der Essenraum im Keller der Jübarer Grundschule den Beetzendorf-Diesdorfer Verbandsgemeinderäten. Hier wie auch in den anderen Räumen wurden Schallschutzdecken angebracht, die den Lärmpegel dämpfen.

Jübar - Das erste, was den Verbandsgemeinderäten am Mittwochabend beim Rundgang durch die frisch sanierte Jübarer Grundschule auffiel: Es ist alles sehr viel heller und freundlicher als vorher. Dafür sorgen nicht nur die frischen Farben an den Wänden, sondern auch die neuen Lampen, die überall angebracht wurden. Toiletten und Flure wurden mit Präsenz- und Bewegungsmeldern ausgestattet, die die Beleuchtung automatisch regeln und Energiekosten sparen helfen.