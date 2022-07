Altmarkkreis: Polizei entdeckt tote Tiere, Kot und verwahrloste Katzen in einer Wohnung

Mitarbeiter des Veterinär- und Gesundheitsamtes sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Altmarkkreises räumten am Dienstag im Beisein der Polizei verschiedene Tiere aus einem Wohnhaus mit Stallanlage in Siedentramm. Zu den dort gefundenen Tieren gehörten auch Waschbären.

Mitarbeiter des Veterinär- und des Gesundheitsamtes sowie der unteren Naturschutzbehörde des Altmarkkreises räumten die Tiere von der Siedentrammer Hofstelle. Sie wurden zunächst tierärztlich betreut und dann in andere Unterkünfte und Tierheime gebracht.

Siedentramm - Einen nicht alltäglichen Einsatz in weißen Schutzanzügen hatten am Dienstagnachmittag die Mitarbeiter des kreislichen Veterinär- und des Gesundheitsamtes sowie der Unteren Naturschutzbehörde in Polizeibegleitung im Klötzer Ortsteil Siedentramm. Auf Grund von mehreren Anwohnerbeschwerden wegen eines massiven Floh- und Rattenbefalls sowie der nicht artgerechten Tierhaltung gab es mit einem Durchsuchungsbeschluss die Begehung von Stall- und Außenanlagen sowie des Wohnhauses, wie Inka Ludwig aus der Pressestelle des Altmarkkreises auf Nachfrage der Volksstimme informierte. Den Mitarbeitern bot sich beim Betreten des Grundstücks ein schreckliches Bild.