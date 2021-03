Was wird aus dem Grab des ehemaligen Klötzer Bürgermeisters August Mosel in Klötze? Das Familiengrab befindet sich auf dem Friedhof in der Nähe der Bergstraße und ist sehr verwildert. Foto: Tobias Roitsch

Vor 101 Jahren starb der frühere Klötzer Bürgermeister August Mosel. Doch wer soll seine imposante Grabstelle in Zukunft pflegen?

Klötze l Lange ist es her, dass August Mosel Bürgermeister von Klötze war. Seine Amtszeit dauerte von 1914 bis 1919. Sie fiel also auch in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Kaum ein Klötzer dürfte sich also heute noch an das Wirken des ehemaligen Stadtoberhauptes erinnern. Damit Mosel, der am 4. März 1920 gestorben ist, nicht vergessen wird, steht auf dem Friedhof an der Bergstraße in Klötze ein großer Stein. Doch jetzt stellt sich die Frage, wer das Familiengrab in Zukunft pflegen soll? Mit dieser Frage befassten sich die Mitglieder des Klötzer Ortschaftsrates während ihrer jüngsten Sitzung. Eine Idee lautete, dass die Einwohner der Stadt bei der Aufgabe unterstützen könnten.



„Er hat viel Arbeit für Klötze geleistet“, fasste Ortsbürgermeister Raimund Punke das Wirken August Mosels während der Sitzung zusammen. Ein „Riesenobjekt“ sei sein Grab auf dem Friedhof, es umfasse acht Grabstellen. Heute sei es allerdings verfallen. Der große Stein sei porös und könnte umkippen. Bis zum Jahr 2005 habe eine Firma die Pflege übernommen, danach ein Bürger. Heute führe die Stadt Pflegeschnitte aus. Doch wie soll es weitergehen? Soll sich der Klötzer Ortschaftsrat um das Grab kümmern? „Das kostet einen Haufen Geld“, stellte Raimund Punke klar. Die anfallenden Kosten würden wohl das Budget, das dem Gremium zur Verfügung steht, übersteigen. Vereinen und Gruppen aus der Kernstadt könnte man dann keine finanzielle Unterstützung mehr zukommen lassen, wie es hieß. Bedeckt halte sich die Klötzer Verwaltung bei der Angelegenheit, für die Pflege des Grabes sei die Stadt nicht zuständig, sagte Punke.



Ist denn August Mosel ein Ehrenbürger der Stadt Klötze? Diese Frage stellte Klaus Ewertowski (CDU). Falls ja, müsste die Stadt Klötze wohl die Pflege übernehmen, so Ewertowski. Nicht nachweisbar sei, ob Mosel tatsächlich Ehrenbürger ist, sagte Bernd Granzow (SPD), der auch Mitglied der Klötzer Ortschronisten-Gruppe ist. Bislang habe Granzow keine Hinweise auf eine Ehrenbürgerschaft gefunden.



Nicht nur positiv

Auf der Suche nach einer Antwort habe er in mehreren Chroniken gelesen, so Granzow. Und dabei herausgefunden, dass August Mosel zu seinen Lebzeiten wohl nicht nur beliebt war. Denn in einer Chronik komme das ehemalige Stadtoberhaupt nicht gut weg. „Er soll Acker für billig Geld abgekauft haben“, nannte Granzow ein Beispiel und kündigte an, weiter zu Mosel recherchieren zu wollen.



Bereits vor Ort angeschaut haben sich Lothar Schulze (Die Linke) und Alexander Kleine (SPD), die beiden Stellvertreter des Ortsbürgermeisters, die Grabstelle. Diese sei in einem „desolaten Zustand“, fasste Lothar Schulze seinen Eindruck zusammen. Das Herrichten wäre wohl mit viel Aufwand verbunden. Schulze sprach sich dafür aus, das Grab an sich zu erhalten, aber nicht mehr in der heutigen Form. Der große Stein könnte stehenbleiben, ringsherum könnte eine Grünfläche angelegt werden. Außerdem schlug er vor, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wer aus der Bevölkerung wäre bereit, sich an der Pflege zu beteiligen? „Es gibt viele, die an der Geschichte der Stadt und am Erhalt des Grabes interessiert sind“, war sich Schulze sicher. Würde sich eine Initiative gründen, wäre das die einfachste Variante, sagte er.



Arbeitsgruppe vorgeschlagen

Unterstützung gab es für die Idee, die Öffentlichkeit ins Boot zu holen, von Alexander Kleine. Vielleicht könnte sich ja eine Arbeitsgruppe gründen, so Kleine, der mit Blick auf den Aufwand ergänzte: „Der Ortschaftsrat alleine kriegt das nicht bewältigt.“ Wenn es mit dem Erhalt des Grabes nicht klappen sollte, könnte über Alternativen nachgedacht werden. Norbert Schulz (SPD) schlug vor, vielleicht in Zukunft eine Straße nach Mosel zu benennen. Auch das wäre ein Andenken.



Ohne großen Aufwand werde der Jüdische Friedhof in der Nähe des Klötzer Wohngebietes An der Wasserfahrt gepflegt, erinnerte Bernd Hamann (Die Linke). Dort gebe es nur einen Stein. Vielleicht lasse sich Mosels Grabstelle ähnlich gestalten?



Am einfachsten und günstigsten wäre es wahrscheinlich, den großen Stein auf Mosels Grab in Ordnung zu bringen und aus dem Rest eine ordentliche Wiese zu machen, sagte Raimund Punke. Eine endgültige Lösung für die Pflege des Grabes fand die Runde während der Sitzung noch nicht.