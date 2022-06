Apenburger „Nudelholzpiraten“ gehen auf wilde Fahrt

Für das Kleine-Ritter-Fest, das als Ersatz für das ausgefallene Burgfest geplant ist, probt das Apenburger Burgtheater derzeit ein neues Stück ein. Am 5. September gehen die „Nudelholzpiraten“ im Burghof auf ihre erste Fahrt.

Apenburg - Noch hat das große Piratenschiff weder Mast noch Segel und im Innenhof der Alten Burg sieht es auch sonst wenig nach den sieben Weltmeeren aus, doch die Kulisse für das neue Stück des Apenburger Burgtheaters nimmt so langsam Formen an. „Dazu muss man auch ein wenig die Phantasie bemühen“, meinte der Apenburger Peter Kintzel bei der Probe am Mittwochabend und ließ seine Blicke durch das Rund schweifen.