Apenburger Waldbad soll am 1. Juni öffnen

Apenburg - Noch so eine verkürzte Waldbad-Saison wie im vergangenen Jahr will sich der Flecken Apenburg-Winterfeld nicht leisten. „Da hatten wir fast einen Monat später geöffnet und dann auch noch einen schlechten Sommer“, erklärte Bürgermeisterin Ninett Schneider im Rat. Entsprechend niedrig waren am Ende Besucherzahlen und Einnahmen. „Diesmal muss es unser Ziel sein, am 1. Juni zu öffnen“, gab die Ortschefin die Devise aus.