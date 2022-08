Online-Anträge Auch das Klötzer Rathaus wird digital - aber nicht ganz pünktlich

Ein Kind zur Kita anmelden, Fragen zur Hundesteuer klären oder eine Baugenehmigung beantragen? All das und mehr wird die Stadt Klötze den Bürgern künftig auch online ermöglichen müssen. So sieht es ein Gesetz vor, das zudem Bund und Länder in die Pflicht nimmt. Wann geht es in Klötze los?