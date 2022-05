Auf in die digitale Zeit - welche moderne Technik bald in der Klötzer Bibliothek angeboten wird

Die Digitalisierung schreitet jetzt in der Klötzer Bibliothek voran. Gekauft werden neue Computer, Laptops und Tablets für die Nutzer. Und mit ihnen können Nutzer bald schon den Weg ins weltweite Netz antreten.

Defekt ist der Internet-Rechner für Nutzer im Untergeschoss der Klötzer Bibliothek. Nun soll moderne Technik her, verriet Leiterin Ilka Prager.

Klötze - „Defekt“ ist auf dem kleinen Zettel zu lesen, der auf dem schwarzen Computer-Monitor klebt. Nein, mit diesem PC könnten die Nutzer der Klötzer Bibliothek nicht mehr im Internet surfen. Dabei steht der Rechner dafür im Untergeschoss der Bücherei an der Breiten Straße bereit. Ein weiteres Exemplar gibt es eine Treppe höher in der Kinder- und Jugend-Abteilung. Auch der ist nicht taufrisch. „Beide Internet-Rechner sind total veraltet“, sagte die Leiterin der Stadt- und Kreis-Bibliothek Ilka Prager im Gespräch mit der Volksstimme. Doch das soll sich in Zukunft ändern.