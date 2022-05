B71 in Winterfeld: Warten auf die neue Asphaltdecke

Winterfeld (wmo) - Autofahrer können bald aufatmen: In Winterfeld ist ein Ende der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt abzusehen. In den vergangenen Tagen ist der dritte und letzte Bauabschnitt vom Ortseingang aus Richtung Cheinitz bis zur Kreuzung Schulstraße/Achterstraße (Abzweig nach Apenburg) in Angriff genommen worden. Die gesamte Fahrbahnoberfläche ist bereits abgefräst.