Klötze. - Morgens schnell ein paar Bahnen ziehen oder am Nachmittag mit Freunden im Freibad planschen: Viele Menschen zieht es im Sommer in die örtlichen Badeanstalten. Auch in Klötze können die Einwohner das kühle Nass wieder im Waldbad genießen. Damit aus dem Badespaß kein Albtraum wird, müssen sich die Besucher an Regeln halten, betont der Vorsitzende der Klötzer Wasserwacht, Tobias Kramer. Derzeit hat der Verein 27 Mitglieder, die sich regelmäßig weiterbilden und an Trainingslagern an der Ostsee teilnehmen. Dort werden auch Ernstfälle geprobt, wie Monika Gille vom Vorstand ergänzt. Die Wasserwacht in Klötze gibt es schon über 40 Jahre.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.