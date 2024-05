Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

APENBURG. - Seit elf Monaten ist die Cheinitzer Straße in Apenburg eine Großbaustelle. Autofahrer, die aus Richtung Cheinitz durch den Ort wollen, müssen eine Umleitung über Winterfeld in Kauf nehmen. Und das bleibt auch noch eine Weile so, denn die Arbeiten sollen noch bis in den Herbst hinein andauern.