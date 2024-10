klötze. - Es zeichnete sich bereits ab, jetzt ist es gewiss: Der Baumarkt der Firma Betoholz an der Klötzer Schützenstraße schließt zum 31. Dezember nach über 30 Jahren für immer seine Türen. Die zehn betroffenen Mitarbeiter haben in der Vorwoche nach persönlichen Gesprächen ihre Kündigung erhalten, informierte der Prokurist der GmbH, Tobias Friedrichs, im Gespräch mit der Volksstimme. Die beiden Auszubildenden wechseln von der Schützenstraße in die Firmenzentrale am Steinweg. Sie erlernen dort einen kaufmännischen Beruf.

