Klötze. - Enttäuscht und entsetzt ist der Vorstand vom VfB Klötze über die jüngsten Randale auf dem Beachvolleyball-Platz im Geschwister-Scholl-Stadion. Am Wochenende hatten Unbekannte auf dem Areal randaliert. „Wir können das nicht nachvollziehen, dass Menschen so etwas machen“, ist Michael Hartung vom Vorstand fassungslos. Der Verein hat in die vor zwei Jahren neu angelegte Anlage viele Geld, Kraft und Zeit investiert, damit nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Allgemeinheit den Platz in der Freizeit nutzen kann, erklärt Hartung. „Doch wenn sich einige Besucher nicht an die Regeln halten“, so das Vorstandsmitglied, „werden wir als Verein in Zukunft die Kontrollen verstärken, damit auf der Spielfläche nicht wieder randaliert wird.“ Zum Beispiel haben die unbekannten Täter den Zaun eingetreten und sich illegal Zugang zum Platz verschafft. Doch nicht nur das: Auch die Umrandung des Spielfelds wurde aus dem Boden gerissen und am Netz selbst gab es einige Beschädigungen. Zudem wurden reichlich Müll und Flaschen hinterlassen. Auch die Geräte zum Glattschieben der Sandfläche zerbrachen die Täter, so dass sie nicht mehr zum Einsatz kommen können.

