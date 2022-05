Bedarf an integrativer Betreuung in der VG Beetzendorf-Diesdorf steigt

Beetzendorf-Diesdorf - Die düsteren Prognosen, die 2011 im Rahmen des Kita-Mobil-Projektes in Sachen Belegung der Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf aufgestellt wurden, haben sich auch zehn Jahre später nicht bewahrheitet. Statt wie prophezeit über drastisch sinkende Kinderzahlen klagen und Einrichtungsschließungen ins Auge fassen zu müssen, können die Verantwortlichen in der VG auf eine weiterhin stabile Auslastung der 15 Kitas blicken. Das beweist die aktuelle Statistik für das vergangene Jahr, die der Volksstimme vorliegt.

So wurden VG-weit im Schnitt 401 Kindergarten- und 188 Krippenkinder betreut. Hinzu kommen elf Mädchen und Jungen, die integrative Plätze belegen. Insgesamt waren damit von den 687 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen 600 belegt, was einer Auslastung von 87,3 Prozent entspricht.

Rohrberger Kinder auf drei Einrichtungen verteilt

Einige Einrichtungen sind sogar an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. So hat die Kita Winterfelder Spatzen in Winterfeld eine Betriebserlaubnis für 42 Plätze, die alle belegt sind. Auch in der benachbarten Kita Märchenburg in Apenburg gab es im vorigen Jahr im Schnitt nur einen einzigen freien Platz, ebenso wie in der Kita Wallstawer Rasselbande in Wallstawe, die 2014 komplett neu erbaut wurde, und in der Kita Bambi in Altensalzwedel.

Auch die Beetzendorfer Kita Haus der kleinen Füße, die größte Einrichtung in der VG, ist voll. Im vorigen Jahr waren dort laut amtlicher Statistik im Schnitt nur 91 der 105 Plätze belegt. „Doch da fehlen die Rohrberger Kinder, die wegen der laufenden Sanierung ihrer Kita auf andere Einrichtungen verteilt wurden“, erläuterte VG-Bürgermeister Michael Olms im Pressegespräch. Die gleiche Verzerrung gibt es bei den Kitas Kleine Strolche in Tangeln und Kleine Regenbogenfische in Ahlum, die ebenfalls Mädchen und Jungen aus Rohrberg aufgenommen haben. Die Rohrberger Schoorbergzwerge selbst liegen mit einer Auslastung von 82,9 Prozent im unteren Drittel und hoffen, im Laufe des kommenden Frühjahrs wieder in ihr komplett saniertes Domizil einziehen zu können.

Während der Bedarf an Kindergarten- und -krippenplätzen in der Verbandsgemeinde noch gut gedeckt werden kann, sieht es im integrativen Bereich schlechter aus. Hier stehen in den drei Einrichtungen in Apenburg, Beetzendorf und Abbendorf gerade einmal elf Plätze zur Verfügung. Doch der Bedarf ist höher. „Wir erleben aktuell, dass zunehmend Anträge auf integrative Plätze gestellt werden, mehr als wir abdecken können“, konstatierte Susann Meinecke, Leiterin des Kita-Fachbereichs in der VG.

Besondere Ausbildung für Integrativbereich nötig

Als Grund für den Ansturm sieht Meinecke die Tatsache, dass Eltern und Kinderärzte zunehmend den Fokus auf Besonderheiten und Handicaps der Kinder legen und darauf, in welchen Bereichen sie medizinisch-pädagogische Förderung benötigen. „Die Eltern sind heute sehr viel aufgeklärter und stellen vermehrt Anträge auf Eingliederungshilfe“, so die Fachbereichsleiterin.

Zwar könne man zusätzliche integrative Plätze schaffen, aber das sei nur die eine Seite der Medaille. „Ein Integrativkind hat einen höheren Zeitanspruch, das bedeutet verkürzte Regelplätze in den Einrichtungen“, erläuterte Susann Meinecke. Zudem müssten die Mitarbeiter entsprechend ausgebildet sein, um mit den integrativen Kindern arbeiten zu können. „Deshalb waren wir sehr erfreut, dass wir nach der letzten Ausschreibung unter den neu eingestellten Kollegen auch ausgebildete Heilerziehungspfleger und Ergotherapeuten hatten“, meinte die Fachbereichsleiterin.

Gut ausgelastet sind auch die fünf Grundschulhorte der Verbandsgemeinde. Wobei der Beetzendorfer Hort, über den bereits seit Monaten wegen des dringend benötigten Neubaus diskutiert wird, ganz oben steht. Hier wurden 2021 im Schnitt 90 Kinder betreut, obwohl die Betriebserlaubnis eigentlich nur bei 86 liegt. Noch Kapazitäten gibt es dagegen im Diesdorfer Hort. Hier waren von 120 Plätzen nur 81 belegt.