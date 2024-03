Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - Es ist eine gute Nachricht für die Bedürftigen in der Region: Die drei Klötzer Tafelgärten in der Kleingartenanlage Friedensberg an der Schützenstraße sollen in diesem Jahr wieder bewirtschaftet werden. Das bestätigte die Pressestelle des Jobcenters im Altmarkkreis auf Volksstimme-Nachfrage. Die Maßnahmen für vier Bürgergeldempfänger beginnt am 1. April und endet am 30. November, hieß es weiter aus der Klötzer Behörde. Allerdings stellen sich die Bewerber in dieser Woche erst noch vor. Dann wird erst entschieden, ob sie die Maßnahme zu Beginn des neuen Monats tatsächlich antreten werden.