Auslastung sinkt unter 50 Prozent Beetzendorf-Diesdorf: Zwei weitere Kitas stehen auf der Kippe

Nach dem beschlossenen Aus für die Kita in Mehmke stehen weitere Einrichtungen auf der Kippe. In Ahlum und Tangeln erreicht die Auslastung in den nächsten Monaten eine kritische Marke. Droht die Schließung?