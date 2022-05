Beetzendorfer Ausstellung: Ein Feuerwerk der Farben als Lebenselixier

Wer farbenfrohe Kunstwerke sehen und sich inspirieren lassen möchte, dem sei ein Abstecher ins alte Beetzendorfer Gemeindehaus am Beverhol empfohlen. Dort präsentiert die Neu-Rohrbergerin Heike Fiedler-Schilling seit Sonntag eine Auswahl ihres künstlerischen Schaffens.

Heike Fiedler-Schilling (links) erläuterte den Ausstellungsbesuchern ihre Bilder. 75 der farbenfrohen Werke und Collagen werden im alten Gemeindehaus der evangelischen Kirche am Beetzendorfer Beverhol präsentiert.

Beetzendorf - Diesmal war es keine Predigt, sondern eine Eröffnungsrede, die am Sonntagnachmittag von Pfarrer Falko Schilling abverlangt wurde. Doch auch diese Hürde meisterte der Geistliche, schließlich handelte es sich bei der Künstlerin, zu deren Ausstellung er in der Beetzendorfer Marienkirche den Startschuss gab, um jemanden, die er so gut kennt wie kein anderer: seine Frau Heike Fiedler-Schilling.