Beetzendorfer Bibliothek: Zahl der Ausleihen um mehr als die Häfte gesunken

Beetzendorf - Wenn Beetzendorfs Bibliotheksleiterin Brigitte Wiswede auf das zweite Corona-Jahr zurückblickt, fällt die Bilanz erneut negativ aus. „Wir hatten mehrere Monate Lockdown, das macht sich in den Zahlen bemerkbar“, berichtete sie der Volksstimme. Weil die Einrichtung schließen musste, blieben auch die Besucher weg. Hinzu kamen die verkürzten Öffnungszeiten nach ihrem offiziellen Wechsel in den Ruhestand. Seitdem ist Brigitte Wiswede nur noch an zwei Tagen in der Woche ehrenamtlich für ihre Leser da.