Beetzendorfer Hortstreit: Jetzt sollen Fachleute ran

Für die vielen Hortkinder in Beetzendorf gibt es nach wie vor nicht genügend Platz. Auch der vor einigen Jahren aufgestellte Container brachte keine dauerhafte Lösung.

Beetzendorf - Wenn im nächsten Jahr jeder der dann 148 Beetzendorfer Grundschüler nachmittags den Hort besuchen will, gibt es ein Problem. Die bestehende Einrichtung, die an mehreren Standorten unter anderem in der Grundschule und einem Container auf dem Schulhof untergebracht ist, bietet nämlich nur 86 Plätze.