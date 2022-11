Ausstellung in Arztpraxis Beetzendorfer Künstler öffnen Fantasiewelt

In der Reihe „Kunst in der Praxis“ ist in Beetzendorf eine neue Ausstellung zu sehen. Die Beetzendorferin Anette Petereit und der Siedengriebener Klaus Zenker präsentieren gemalte Bilder und Holzkunst.