Bekommt Klötze ein weiteres Wahrzeichen?

Klötze / hh - Eine spontane Idee kurz vor den Feiertagen von Klötzes Algenfarm-Geschäftsführer Jörg Ullmann sorgt in den sozialen Netzwerken sowie in der Klötzer Bevölkerung für Aufsehen und Gesprächsstoff. Ullmann wollte mit drei übereinander aufgestellten Laborgefäßen einen besonderen Gruß für die Feiertage und den Jahreswechsel an seine Kunden und Mitarbeiter auf der ganzen Welt versenden. Das kam an.