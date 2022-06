Abfallentsorgung Biotonne: Nachfrage wächst auch in Klötze

Für Diskussionsstoff in der Bevölkerung sorgten in Klötze in den zurückliegenden Wochen drei bepflanzte Plastik- Mülltonnen. Sie sollen die Einwohner für eine Biotonne in ihrem Haushalt sensibilisieren.