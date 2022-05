Bürgermeister weisen Darstellung von Olms zurück

Steht der Gerätehausneubau in Bonese in Frage? Einige Bürgermeister weisen diesen Eindruck, der nach Äußerungen von VG-Chef Michael Olms über das Ergebnis einer internen Beratung entstanden ist, jetzt zurück.

Das Dährer Gerätehaus ist eines von nur zwei normgerechten in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf. Es bietet drei Einstellplätze für Einsatzfahrzeuge.

Beetzendorf-Diesdorf - Haben die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden – zumindest diejenigen, die an der Vorberatung zum Haushaltsentwurf der Verbandsgemeinde (VG) für 2022 teilgenommen haben – den lange geplanten Gerätehausneubau in Bonese und damit das sogenannte Dährer Modell in Frage gestellt? Diesen Eindruck konnte bekommen, wer die Aussagen von VG-Bürgermeister Michael Olms während der Sitzung des Ordnungs- und Feuerschutzausschusses vernommen hat.