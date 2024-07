klötze. - Um Rat hat Daniel Paul seine beiden Vorgänger im Amt des Geschäftsführers der Klötzer Milcherzeugergenossenschaft, Roland Haase und Raimund Punke, noch nicht gefragt. Der 33-Jährige ist seit Anfang Mai neuer Chef des knapp 50 Mitarbeiter zählenden landwirtschaftlichen Unternehmens im Norden von Klötze.

Eigentlich stand die Übernahme des Chefpostens für den unweit der Firma aufgewachsenen Paul erst in einigen Jahren auf dem Plan. Doch aufgrund des früheren Ausscheidens seines Vorgängers musste der studierte Ingenieur für Landwirtschaft schon eher als geplant auf den Geschäftsführer-Stuhl rücken. „Ja, es ging alles etwas schneller als ursprünglich gedacht“, schaut er auf seine ersten Wochen als Chef zurück.

Momentan steht die Ernte im Vordergrund. Da klingelt das Telefon ständig, der Arbeitstag beträgt schon mal zwölf Stunden. Positiv bei der Ernte ist, dass die Erträge aufgrund der starken Niederschlagsmengen in diesem Jahr deutlich besser sind als noch von 2019 bis 2023. „Bei der Gerste war der Ertrag etwas überdurchschnittlich gegenüber den Vorjahren“, bilanziert der Geschäftsführer. 1.800 Hektar bewirtschaftet das Unternehmen insgesamt. Dabei wird in erster Linie Futter für die aktuell 1.200 Milchkühe und etwa 2.000 Kälber in der Nachzucht angebaut. Zu den Kulturen gehören neben 360 Hektar Roggen, 70 Hektar Gerste, 10 Hektar Weizen, 110 Hektar Raps, 450 Hektar Mais, 45 Hektar Zuckerrüben, 260 Hektar Feldgras sowie 360 Hektar Wiesen und 85 Hektar Luzerne.

Dabei ist Daniel Paul nicht nur Landwirt, sondern auch Börsianer. Denn der angebotene Rapspreis verändert sich fast täglich. Da muss der Klötzer ständig Kontakt halten, damit er den höchsten Gewinn für die Firma erzielt. Das macht er nicht allein. Mit Manuela Wieprich hat er ein zweites geschäftsführendes Mitglied an seiner Seite. Die Finanzen sind in der Landwirtschaft ein kompliziertes Feld. Allein das ständige Rauf und Runter beim Milchpreis belegt das. Gab es vor Jahren pro Liter noch um die 30 Cent, sind es aktuell 43 Cent. Allerdings, ergänzt Daniel Paul, seien auch andere Preise unter anderem für Futter und Energie sowie die Kosten für Tierärzte gestiegen. Da müsse die finanzielle Seite stimmen, um das Unternehmen zahlungsfähig zu halten.

Das unter seiner Regie weiter investiert werden muss, ist für den 33-Jährigen klar. In Zukunft wird auch ein Melkroboter Thema sein. „Das jetzige Melkkarussell ist 20 Jahre alt.“ Ein Roboter inklusive des erforderlichen neuen Melkhauses würde den Betrieb in zwei bis drei Jahren um die zehn Millionen Euro kosten. „Viel Geld, das wir nicht auf dem Konto haben“, sagt der neue Mann auf dem Chefsessel.

Daniel Paul will den Betrieb, der 1978 gegründet wurde, zukunftsfähig am Laufen halten und neue Einnahmequellen erschließen. Dazu kann auch der weitere Bau von Photovoltaikanlagen auf den Stalldächern gehören. Die sollen auch zu einer Senkung der enormen Energiekosten führen, erklärt er.

An ersten Stelle stehen für ihn die Arbeitskräfte. Immer genügend Fachpersonal zu finden, ist nicht einfach. Deshalb möchte der Landwirt in den nächsten Jahren weiter die Berufe Tier- und Landwirt sowie Fachkraft für Agrarservice am Standort ausbilden. Seine Vorgänger haben das schon erfolgreich begonnen.

Trotz aller Schwierigkeiten ist für den 33-Jährigen der Landwirt der Traumberuf. Schon als Zehnjähriger saß er auf einem Traktor und drehte in Begleitung auf dem Betriebsgelände seine Runden. Er wohnte damals nur einen Steinwurf von der Milchviehanlage entfernt und verbrachte dort manchmal mehr Zeit als zu Hause.

Nach dem Abitur in Beetzendorf studierte er an der Hochschule in Bernburg drei Jahre Landschaft mit dem Ingenieursabschluss. Um alle Seiten des Jobs kennenzulernen, arbeitete Paul in der Agrargenossenschaft Lockstedt und beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten in Salzwedel, ehe er 2020 bei seinem jetzigen Arbeitgeber anheuerte.

„Es ist eben ein Beruf für 365 Tage im Jahr. Den habe ich bis heute nicht bereut“, gibt Daniel Paul zu, der momentan wenig Zeit für seine Hobbys wie Jagd und Feuerwehr findet.