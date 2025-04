Im großen Einkaufszentrum mit Kaufland, Kino Cinemaxx und anderen brennt am 7. April 2025 kurz vor 19 Uhr ein Kleintransporter. Dichter Rauch zieht durchs Gebäude. Ein Mensch wird verletzt.

Feuer im City Carré: So lief der Einsatz

Folgenreicher Brand in Einkaufszentrum

Magdeburg - Großalarm am Abend im City Carré gegenüber dem Hauptbahnhof in Magdeburg: Mehrere hundert Kunden der Einkaufsstraße sowie die Nutzer von Büros und anderen Einrichtungen müssen ihre Räume fluchtartig verlassen. So lief der Einsatz und das sind die Folgen.