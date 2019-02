Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es in Kusey. Archivfoto: Roland Weihrauch/dpa

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es in Kusey. Zeugen beobachteten den Vorfall.

Kusey l Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es in der Nacht zum Sonnabend in Kusey. Gegen 0.30 Uhr hörten Anwohner in der Kuseyer Straße einen lauten Knall. Sie sahen einen schwarzen Audi A 6 Avant, der rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten gefahren war. Die Zeugen beobachteten, wie die Beifahrerin ausstieg und ein verlorenes Autokennzeichen aufhob.

Auf Nachfrage kündigte die Frau an, selbst die Polizei zu kontaktieren. Darauf warten die Beamten jedoch noch heute vergeblich. Der von der Beifahrerin Hartmut genannte Mann am Lenkrad verließ unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Klötze.