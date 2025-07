Der Speerwerfer des MSC krönt sich in Bochum-Wattenscheid erneut zum Deutschen Meister. Doch auch andere Magdeburger sind gut dabei.

Bochum-Wattenscheid. - Speerwurf-Talent Oskar Jänicke vom Mitteldeutschen Sportclub (MSC) hat am vergangenen Freitag einmal mehr bewiesen, dass er ein Mann für die wichtigen Events ist. In Bochum-Wattenscheid verteidigte der Magdeburger seinen Titel bei der Deutschen Meisterschaft der U20 in einem Wettkampf, den er vom ersten Wurf weg sicher im Griff hatte. Zittern musste er nur kurz.