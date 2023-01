Dähre: Damit der Karneval weiterlebt

Ihre Lieblichkeit Karina Olms-Schulz und Prinz Burger I. Boohs regieren in dieser Saison in Dähre.

Dähre - Am Anfang war diesmal die Prinzessin. Das kommt in der Geschichte der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß 54 Dähre nicht so oft vor, hat Karina Olms-Schulz von langjährigen Mitgliedern gehört. Ein kleines bisschen Schuld daran sei ihre Mutti Heike Olms, fügt die 44-Jährige, die in Mehmke zu Hause ist, schmunzelnd hinzu. „Meine Mutti schrieb mich an, ob ich mal vorbeikommen könne, ohne Kinder. Es gebe was wichtiges zu bereden“, blickt sie zurück.